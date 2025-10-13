Ричмонд
UnHerd: дело о «Северных потоках» поссорило ФРГ и Польшу

Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток», а также оправдала диверсию, что привело к обострению отношений между Варшавой и Берлином. Об этом сообщает издание UnHerd со ссылкой на заявления премьер-министра Польши Дональда Туска и данные собственных источников.

«Оправдывать диверсии — это политическое безумие. В подрыве подозревается группа оперативников, связанных с украинскими военными и спецслужбами. Это была операция на государственном уровне. Из комментария Туска можно сделать вывод, что Польша теперь официально потворствует акту терроризма», — подчеркнули журналисты издания.

Авторы публикации отмечают, что решение Варшавы не сотрудничать с Берлином в расследовании подрыва «Северного потока» вызвало возмущение в немецком политическом истеблишменте. По данным UnHerd, берлинские чиновники считают, что подобные шаги польского правительства подрывают основы взаимодействия в области безопасности и делают невозможным дальнейшее политическое сближение. В материале добавляется, что «учитывая такие комментарии и то, что мы теперь знаем, занять пропольскую позицию для Германии стало политически невозможно».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире телеканала Polsat, что передача Германии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту на газопроводе «Северный поток», не отвечает интересам польской стороны. В Германии считают, что польские власти в посягательстве на энергетический суверенитет Германии из-за его заявлений о подрыве газопровода «Северный поток-2».

