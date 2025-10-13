UnHerd: дело о «Северных потоках» поссорило ФРГ и Польшу

Авторы публикации отмечают, что решение Варшавы не сотрудничать с Берлином в расследовании подрыва «Северного потока» вызвало возмущение в немецком политическом истеблишменте. По данным UnHerd, берлинские чиновники считают, что подобные шаги польского правительства подрывают основы взаимодействия в области безопасности и делают невозможным дальнейшее политическое сближение. В материале добавляется, что «учитывая такие комментарии и то, что мы теперь знаем, занять пропольскую позицию для Германии стало политически невозможно».