Оперуполномоченного отдела уголовного розыска Белоусова арестовали в Москве

Тверской суд Москвы принял решение об аресте старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска столичного Отдела Министерства внутренних дел РФ (ОМВД) в рамках расследования по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе инстанции.
— Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Даниила Сергеевича, — говорится в сообщении.
Уточняется, что срок ареста составляет один месяц и 27 суток. Однако суть дела против Белоусова не раскрывается, передает РИА Новости.
Днем ранее Октябрьский районный суд Краснодара арестовал до 29 ноября главу администрации Крымского района Сергея Леся. До этого Леся задержали по иску, который прокуратура подала по подозрению в хищении государственных участков. По информации Telegram-канала Shot, всего Леся обвиняют в присвоении 109 участков общей суммой, превышающей два миллиарда рублей. По данным Telegram-канала Mash, он пытался сбежать от правоохранителей на микроавтобусе, взяв с собой около ста миллионов рублей и 12 килограммов золота.