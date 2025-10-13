Оперуполномоченного отдела уголовного розыска Белоусова арестовали в Москве

Днем ранее Октябрьский районный суд Краснодара арестовал до 29 ноября главу администрации Крымского района Сергея Леся. До этого Леся задержали по иску, который прокуратура подала по подозрению в хищении государственных участков. По информации Telegram-канала Shot, всего Леся обвиняют в присвоении 109 участков общей суммой, превышающей два миллиарда рублей. По данным Telegram-канала Mash, он пытался сбежать от правоохранителей на микроавтобусе, взяв с собой около ста миллионов рублей и 12 килограммов золота.