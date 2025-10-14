Следствие не исключает версию поджога Центра единоборств в Темрюке

Причиной задымления строящегося здания Центра единоборств в Темрюке может быть поджог. Об этом рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Спортивный объект загорелся 12 октября. Свидетели заметили сильный черный дым из здания. По предварительным данным, к возгоранию привела неисправная проводка. Но после того как эксперты изучили видеозаписи с камер наблюдений, версия изменилась.
«Причиной задымления в Темрюке может быть поджог. В настоящее время изучаются записи видеокамер наблюдения и ведутся необходимые следственные действия», — уточнил Федор Бабенков.
Подрядчик временно приостановил работы. Строительные материалы, хранящиеся на объекте, и конструкции здания не пострадали.