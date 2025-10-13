Польша не хочет выдавать подозреваемого по делу о «Северном потоке»

Владимир Журавлев был задержан польскими правоохранителями по запросу Германии. 1 октября окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней, после чего срок содержания под стражей был продлен еще на 40 дней. Журавлев подозревается в причастности к взрывам на экспортных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошедшим 26 сентября 2022 года. Тогда Германия, Дания и Швеция не исключили вероятность диверсии. При этом расследование стало причиной обострения отношений между немецкими властями и Польшей, пишет RT.