Польша не хочет выдавать подозреваемого по делу о «Северном потоке»

Выдача Германии подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводе «Северный поток» гражданина Украины Владимира Журавлева не отвечает интересам Польши. Об этом он сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat.

Во время диверсии произошло три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Германии оскорбились словам Туска о подрыве «Северных потоков».

«Это не находится в польских интересах», — подчеркнул Косиняк-Камыш. Он также отметил, что окончательное решение по делу остается в ведении судебных органов Польши.

По словам главы Минобороны страны, позиция польского правительства в вопросе экстрадиции остается неизменной. Премьер-министр Дональд Туск ранее также заявил, что правительство выступает против передачи Журавлева немецким властям и высказал мнение, что основной проблемой газопровода «Северный поток — 2» является сам факт его строительства, а не последовавшие взрывы.

Владимир Журавлев был задержан польскими правоохранителями по запросу Германии. 1 октября окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней, после чего срок содержания под стражей был продлен еще на 40 дней. Журавлев подозревается в причастности к взрывам на экспортных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошедшим 26 сентября 2022 года. Тогда Германия, Дания и Швеция не исключили вероятность диверсии. При этом расследование стало причиной обострения отношений между немецкими властями и Польшей, пишет RT.

