На Украине люди в военной форме сутки блокируют в автомобиле семью тренера

Сообщается, что люди представляются военкомами и вместе с полицейскими блокируют машину возле торгового центра, под колеса автомобиля установили металлические ежи. Супруга спортсмена рассказала, что у ее мужа пока нет отсрочки от мобилизации, однако он подал все документы, чтобы ее получить. По слова женщины, дома их ждут двое детей.