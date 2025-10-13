На Украине люди в военной форме сутки блокируют в автомобиле семью тренера

Люди в балаклавах и военной форме в течение суток блокируют в городе Тернополь на западе Украины автомобиль, в котором находятся футболист и тренер одной из команд вместе со супругой, пишет местное издание «20 минут».
Сообщается, что люди представляются военкомами и вместе с полицейскими блокируют машину возле торгового центра, под колеса автомобиля установили металлические ежи. Супруга спортсмена рассказала, что у ее мужа пока нет отсрочки от мобилизации, однако он подал все документы, чтобы ее получить. По слова женщины, дома их ждут двое детей.
Вокруг автомобиля стали собираться люди и высказывать возмущение действиями людей в камуфляже.
Ранее представители пророссийского подполья рассказали, что сотрудники территориальных центров комплектования (украинских аналогов военкоматов) на Украине начали отслеживать граждан, посещающих аптеки, чтобы вручить им повестки для мобилизации.