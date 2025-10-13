Ричмонд
В Чёрном море затонуло грузовое судно Eileen, украинский экипаж спасли

В акватории Чёрного моря потерпело крушение грузовое судно Eileen с украинским экипажем, сообщает болгарское издание Maritime. Корабль затонул на расстоянии 260 километров от города Варна.

Источник: Life.ru

На борту находились десять украинских моряков, все они были спасены. В спасательной операции участвовали службы Турции, Румынии и Болгарии.

Причины затопления и подробности происшествия в настоящий момент уточняются. Специалисты продолжают расследование обстоятельств аварии.

Ранее Life.ru сообщал, что российский моряк Денис Елетин вернулся домой после трёх лет незаконного удержания на Украине. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая с 2022 года добивалась его освобождения, лично встретилась с моряком.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

