В Черном море затонул корабль с украинским экипажем

«Судно Eileen подало сигнал бедствия», — говорится в материале.
По данным портала, корабль получил пробоину в 140 морских милях (примерно 260 километров) от побережья Болгарии. Экипаж из десяти человек был вынужден покинуть судно на двух плотах.
К месту происшествия были направлены пограничный корабль и вертолет ВМС Болгарии, румынские и турецкие суда. В результате совместной операции моряков обнаружили и подняли на борт турецкого судна.
Вскоре после эвакуации корабль Eileen затонул. Причины происшествия неизвестны.