В Черном море затонул корабль с украинским экипажем

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Черном море, у побережья Болгарии затонуло грузовое судно Eileen с украинским экипажем, сообщает болгарский портал Maritime.

Источник: © РИА Новости

«Судно Eileen подало сигнал бедствия», — говорится в материале.

По данным портала, корабль получил пробоину в 140 морских милях (примерно 260 километров) от побережья Болгарии. Экипаж из десяти человек был вынужден покинуть судно на двух плотах.

К месту происшествия были направлены пограничный корабль и вертолет ВМС Болгарии, румынские и турецкие суда. В результате совместной операции моряков обнаружили и подняли на борт турецкого судна.

Вскоре после эвакуации корабль Eileen затонул. Причины происшествия неизвестны.