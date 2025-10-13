Ричмонд
ГАИ задержала в Минске нетрезвого бесправника

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Первомайском районе Минска задержан нетрезвый бесправник. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят работу, направленную на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Так, в Первомайском районе выявлен факт нетрезвого вождения. На момент задержания водитель, управлявший транспортным средством, не имел права управления соответствующей категории.

«Если вы видите нетрезвого водителя, не оставайтесь равнодушными и сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот @MinskPolice_bot», — призвали в ГАИ.