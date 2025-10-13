Ричмонд
Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру РФ

Мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова, Галина Свечникова сообщила, что они с семьей подали заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Об этом стало известно 13 октября.

Источник: Reuters

«Мы подали заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой повлиять на турецкие и российские органы власти, чтобы усилили и не прекращали поиски. Ждем ответа», — передает слова Свечниковой «РИА Новости».

Новость дополняется