Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру РФ

«Мы подали заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой повлиять на турецкие и российские органы власти, чтобы усилили и не прекращали поиски. Ждем ответа», — передает слова Свечниковой «РИА Новости».
Новость дополняется
Мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова, Галина Свечникова сообщила, что они с семьей подали заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Об этом стало известно 13 октября.
