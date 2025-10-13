Мерц попросил Трампа повторить «израильский успех» на Украине

«Так же, как они это показали на Ближнем Востоке, они должны показать это вместе с нами и на Украине, и по отношению к России», — заявил Мерц. Его слова передает Reuters. Канцлер подтвердил, что планирует обсудить с американским лидером пути урегулирования украинского конфликта во время предстоящего саммита в Египте.