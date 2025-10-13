Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

В этот же день авария произошла на 181-м километре трассы А-108 в Орехово-Зуевском городском округе. Иномарка врезалась в грузовую машину. В результате столкновения умер пассажир легкового автомобиля. В этом ДТП также пострадали три других человека, находившиеся в салоне иномарки. Их доставили в больницу.