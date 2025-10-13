Ричмонд
Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Водитель автомобиля сбил двух подростков на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщила прокуратура Москвы.

Происшествие произошло на 1-й Дубровской улице. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Мальчики 2012 и 2014 года рождения доставлены в больницу, — сказано в Telegram-канале.

Дело находится на контроле прокуратуры.

В этот же день авария произошла на 181-м километре трассы А-108 в Орехово-Зуевском городском округе. Иномарка врезалась в грузовую машину. В результате столкновения умер пассажир легкового автомобиля. В этом ДТП также пострадали три других человека, находившиеся в салоне иномарки. Их доставили в больницу.

Ранее другая авария произошла на Дмитровском шоссе в столице. Там в грузовик дорожных рабочих влетела легковушка. В результате столкновения водитель автомобиля оказался зажат в салоне. Ему удалось помочь благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб.