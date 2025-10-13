Ричмонд
Reuters: президенту Мадагаскара Радзуэлине пришлось уехать в безопасное место

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне масштабных протестов, чтобы обеспечить свою безопасность. Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент Мадагаскара покинул страну из-за массовых протестов.

«Президент Радзуэлина заявил, что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь», — передает агентство.

Ранее радиостанция RFI сообщала, что глава государства покинул Мадагаскар на французском военном самолете. Массовые протесты на Мадагаскаре начались 22 сентября из-за перебоев с электричеством и водой, и сопровождались столкновениями, в ходе которых, по данным ООН, погибли не менее 22 человек. После роспуска правительства протесты не прекратились, а часть военных отказалась применять силу против митингующих. Решение президента покинуть страну связано с усилением давления со стороны протестующих и позицией армии, поддержавшей граждан.

