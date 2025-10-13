Музей морских котиков США поздравил флот снимком крейсера РФ

Национальный музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот с 250-летием, однако опубликовал в социальной сети X поздравительный коллаж, на котором был изображен российский ракетный крейсер «Варяг». На это обратили внимание военные в отставке и журналисты, после чего пост был удален. Об этом сообщает The Wall Street Journal.