Мать пропавшего в Турции пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру РФ

Николай Свечников пропал 24 августа. Он стал единственным из почти трёх тысяч участников, кто не достиг финиша. Обнаружить его пропажу удалось лишь через несколько часов после завершения заплыва. По информации СМИ, во время соревнования он плыл в противоположную сторону.