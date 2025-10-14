Ричмонд
Полицейские нашли пропавшую в Абинском районе школьницу

Родители заявили в полицию об исчезновении прогулявшей уроки дочери в Абинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Абинского района оперативно нашли девочку-подростка, ушедшую из дома. В отдел полиции станицы Холмской с заявлением обратились взволнованные родители. Они сообщили, что их несовершеннолетняя дочь не пришла в школу и не вернулась домой.

Сотрудники по делам несовершеннолетних немедленно приступили к поискам и в кратчайшие сроки установили местонахождение девочки.

«Выяснилось, что она не догадывалась о переполохе, который поднялся из-за её исчезновения, так как мобильного телефона при себе не имела. К счастью, жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожало», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Абинскому району.