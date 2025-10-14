Полицейские нашли пропавшую в Абинском районе школьницу

«Выяснилось, что она не догадывалась о переполохе, который поднялся из-за её исчезновения, так как мобильного телефона при себе не имела. К счастью, жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожало», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Абинскому району.