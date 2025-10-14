Ричмонд
В Тернополе произошла массовая драка после блокировки автомобиля тренера

Ранее сотрудники ТЦК сутки блокировали автомобиль, в котором находился футбольный тренер Сергей Задорожный.

Источник: Аргументы и факты

В Тернополе произошла массовая потасовка между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицейскими и местными жителями.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул после того, как сотрудники ТЦК попытались заблокировать автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного. Действия военных вызвали возмущение у прохожих, и между сторонами началась драка.

Позднее Задорожный, у которого имеется официальная бронь от мобилизации, смог покинуть место инцидента. Однако столкновение между участниками продолжилось даже после его отъезда.