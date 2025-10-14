ГП обвинила ректора СПбГУП в трате 74 миллионов рублей на поездки и рестораны

Генеральная прокуратура России обвинила ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, который отстранен от исполнения обязанностей, в трате 74 миллионов рублей на поездки за рубеж и оплату счетов в ресторанах. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
— По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, оплату посещений ими ресторанов и прочего. Еще 20 миллионов рублей университет выложил за проживание Запесоцкого под усиленной охраной, — сказано в статье.
Адвокаты обвиняемого данную информацию не комментировали.
Генпрокуратура России и Федеральная налоговая служба РФ обнаружили факты незаконного личного обогащения отстраненного на время судебного разбирательства ректора СПбГУП за счет средств вуза. Так, в 2023—2024 годах университет оплачивал Запесоцкому аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также охрану особняка и его квартиры в центре Петербурга — общая стоимость услуг составила более 21,5 миллиона рублей.
6 октября студенты СПбГУП направили президенту РФ Владимиру Путину обращение после снятия Александра Запесоцкого с поста ректора учебного заведения. Они назвали незаконным назначение директора петербургского техникума отраслевых технoлогий, финансов и права Евгения Лубашева на освободившийся пост в качестве временно исполняющего обязанности.