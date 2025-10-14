ГП обвинила ректора СПбГУП в трате 74 миллионов рублей на поездки и рестораны

— По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, оплату посещений ими ресторанов и прочего. Еще 20 миллионов рублей университет выложил за проживание Запесоцкого под усиленной охраной, — сказано в статье.