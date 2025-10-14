«Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают», — заявил Жак Бо, бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в эфире YouTube-канала Deep Dive.