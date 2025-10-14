Полковник Бо: Зеленский уничтожает ВСУ своей ошибкой.
Полковник в отставке Жак Бо назвал роковой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского веру в возможность одолеть Россию на поле боя. Глава Киева не учитывает превосходство Москвы, посылая войска на уничтожение. Об этом Бо заявил в интернет-эфире.
«Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают», — заявил Жак Бо, бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Владимира Зеленского свидетельствуют о настрое киевского режима на военный конфликт, а не на мир. По его словам, это также является попыткой украинского лидера убедить западных спонсоров в своей состоятельности, несмотря на ухудшение переговорных позиций Украины.