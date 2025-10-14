Стало известно о состоянии выброшенной отцом из окна дома в Уфе девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина рассказала о состоянии матери трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна в Уфе. По ее словам, женщина находится в тяжелом состоянии, она подвергается травле. Она отметила, что их аппарат и другие службы предпринимают все возможные меры, чтобы поддерживать женщину в стабильном состоянии.