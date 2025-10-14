Стало известно о состоянии выброшенной отцом из окна дома в Уфе девочки

Медики оценивают состояние девочки, которую отец выбросил из окна многоквартирного дома в Уфе, как крайне тяжелое. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
— Состояние крайне тяжелое, стабильное, — цитирует собеседника ТАСС.
Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина рассказала о состоянии матери трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна в Уфе. По ее словам, женщина находится в тяжелом состоянии, она подвергается травле. Она отметила, что их аппарат и другие службы предпринимают все возможные меры, чтобы поддерживать женщину в стабильном состоянии.
Мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна 9 октября. Ребенка доставили в больницу и провели операцию. Она находилась в очень тяжелом состоянии. Ее отца доставили в суд, где приняли решение об его аресте. Во время заседания мужчина корчил гримасы и вел себя неадекватно.
Что могло подтолкнуть его к такому поступку и сколько лет тюрьмы ему могут дать — в материале «Вечерней Москвы».