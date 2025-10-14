Ричмонд
В США самолет упал на трассу и загорелся, погибли два человека

В американском городе Дартмут произошла авиакатастрофа. Самолет рухнул на полосу оживленной трассы и загорелся. В результате крушения погибли два человека. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Самолёт потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Нью-Бедфорд.

«Предварительная информация указывает на то, что самолет, возможно, пытался приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорда», — приводит CBS News заявление представителей местной полиции. По данным полиции, пилот не передал аэропорту информацию о маршруте рейса и численности находившихся на борту пассажиров. На данный момент установить их личности не удалось.

Ранее, в штате Техас произошло крушение легкомоторного самолета на территорию городского автопарковочного комплекса. Инцидент привел к возгоранию сразу нескольких автомобилей, находившихся на стоянке.