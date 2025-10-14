В США самолет упал на трассу и загорелся, погибли два человека

«Предварительная информация указывает на то, что самолет, возможно, пытался приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорда», — приводит CBS News заявление представителей местной полиции. По данным полиции, пилот не передал аэропорту информацию о маршруте рейса и численности находившихся на борту пассажиров. На данный момент установить их личности не удалось.