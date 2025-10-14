Microsoft завершила поддержку Windows 10

Ранее URA.RU рассказывало, что Microsoft подал в Роспатент более 10 заявок на регистрацию товарных знаков. В перечень заявленных брендов вошли Microsoft, Excel, Windows и Xbox. Кроме того, компания инициировала процесс регистрации таких знаков, как Bing, Azure, Visual Studio, Wasteland и State of Decay.