За непристойный поступок у мечети задержан житель Актобе

По информации пресс-службы регионального ДП на их странице в Instagram от 13 октября, инцидент, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, произошел ранее неподалеку от городской мечети. На кадрах мужчина сначала пинает светящийся столб, а затем помочился на него.
Мужчину задержали и арестовали на пять суток. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Начальник Управления полиции города Актобе Асет Калиев лично провел с ним профилактическую беседу.
Это нормально для мужчины?
Задержанный актюбинец согласился, что допустил нарушение порядка.