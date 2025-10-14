За непристойный поступок у мечети задержан житель Актобе

По информации пресс-службы регионального ДП на их странице в Instagram от 13 октября, инцидент, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, произошел ранее неподалеку от городской мечети. На кадрах мужчина сначала пинает светящийся столб, а затем помочился на него.