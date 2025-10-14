Ричмонд
За непристойный поступок у мечети задержан житель Актобе

В Актобе задержали мужчину, который справил нужду неподалеку от мечети «Нурдаулет», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы регионального ДП на их странице в Instagram от 13 октября, инцидент, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, произошел ранее неподалеку от городской мечети. На кадрах мужчина сначала пинает светящийся столб, а затем помочился на него.

Мужчину задержали и арестовали на пять суток. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник Управления полиции города Актобе Асет Калиев лично провел с ним профилактическую беседу.

Это нормально для мужчины?

поинтересовался у задержанного полковник полиции, показывая видео с места инцидента

Задержанный актюбинец согласился, что допустил нарушение порядка.