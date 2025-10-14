На западе Украины военные в балаклавах подрались с местными жителями

На Украине произошла массовая драка военкомов с местным населением.
В Тернополе на западе Украины произошла массовая драка между группой мужчин в балаклавах, которые представляли военкомат, и местными жителями. Конфликт начался после того, как военкомы в балаклавах заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Об этом сообщает украинское издание.
«В Тернополе массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими», — говорится в telegram-канале «Страна.ua». По данным издания, тренеру удалось уехать, однако на месте разгорелась потасовка между военными и гражданскими. В ходе драки люди выкрикивали в адрес мужчин в камуфляже и балаклавах слово «позор».
Ранее на западе Украины уже фиксировались случаи применения силы сотрудниками военкоматов при попытках задержания мужчин для мобилизации. Так, во Львове представитель территориального центра комплектования открыл огонь при задержании уклониста. В целом по стране отмечается рост числа эпизодов силовой мобилизации и уклонения от службы.