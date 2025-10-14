На западе Украины военные в балаклавах подрались с местными жителями

«В Тернополе массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими», — говорится в telegram-канале «Страна.ua». По данным издания, тренеру удалось уехать, однако на месте разгорелась потасовка между военными и гражданскими. В ходе драки люди выкрикивали в адрес мужчин в камуфляже и балаклавах слово «позор».