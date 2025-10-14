Командиры ВСУ заставляют солдат работать на частные объекты

Военнослужащие ВСУ были направлены укладывать брусчатку в Львовской области.
Заместитель командира одной из бригад ВСУ направлял своих подчиненных на укладку брусчатки в Львовской области, а полученные за это деньги присваивал себе. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В Львовской области заместитель командира помогал знакомому предпринимателю в укладке брусчатки. По его просьбе командир выделил нескольких военнослужащих, которые фактически работали на бизнесмена. Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ присваивал себе», — рассказал собеседник ТАСС. Уточняется, что работы велись по заказу территориальных общин, с которыми заключались официальные договоры.
Кроме укладки брусчатки, военнослужащие также занимались ремонтом дома предпринимателя и восстановлением памятников на могилах его родственников. По словам источника, командование гарантировало солдатам освобождение от отправки на передовую в обмен на выполнение этих поручений.
Ранее уже сообщалось о случаях, когда офицеры ВСУ использовали подчиненных в личных целях: так, заместитель начальника одного из подразделений почти два года привлекал солдат к строительству киоска и продаже шаурмы. За это время он заработал более четырех миллионов гривен.