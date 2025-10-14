Ричмонд
Пушилин: В селе Лозовое при детонации взрывоопасного предмета погиб человек

На территории ДНР зафиксированы новые случаи гибели и ранения мирных жителей, а также сотрудников экстренных служб в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщил руководитель республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

В селе Лозовое при детонации взрывоопасного предмета погиб местный житель. В Горловке мирный гражданин получил ранения в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата. Во время выполнения задач по обследованию территории и разминированию объектов энергетической инфраструктуры травмы получили два сапёра из российского МЧС.

Глава ДНР уточнил, что всем пострадавшим уже оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также в результате обстрела в Горловке был поврежден пассажирский автобус, курсирующий по второму городскому маршруту.

Ранее сообщалось, что два бойца самообороны получили ранения во время атаки дрона ВСУ на Шебекино. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, где медики оказывают им помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

