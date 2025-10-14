Пушилин: В селе Лозовое при детонации взрывоопасного предмета погиб человек

В селе Лозовое при детонации взрывоопасного предмета погиб местный житель. В Горловке мирный гражданин получил ранения в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата. Во время выполнения задач по обследованию территории и разминированию объектов энергетической инфраструктуры травмы получили два сапёра из российского МЧС.
Глава ДНР уточнил, что всем пострадавшим уже оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Также в результате обстрела в Горловке был поврежден пассажирский автобус, курсирующий по второму городскому маршруту.
Ранее сообщалось, что два бойца самообороны получили ранения во время атаки дрона ВСУ на Шебекино. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, где медики оказывают им помощь.
