Правительство Венесуэлы объявило о закрытии посольств в Норвегии и Австралии

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии в ответ на решение Нобелевского комитета присудить Нобелевскую премию мира 2025 года лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Венесуэла также откроет новые посольства в Буркина-Фасо и Зимбабве.

«Правительство Венесуэлы заявило в понедельник, что закроет свои посольства в Норвегии и Австралии и откроет новые в Буркина-Фасо и Зимбабве в рамках реструктуризации дипломатической службы после нескольких недель растущей напряжённости в отношениях с США. Закрытие посольств является частью “стратегического перераспределения ресурсов”», — говорится в публикации агентства.

Нобелевский комитет объявил о присуждении премии Марии Корине Мачадо за ее вклад в борьбу за демократию в Венесуэле 10 октября в Осло. Ранее отношения между Венесуэлой и западными странами осложнились на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа добиться отстранения Николаса Мадуро от власти. Американские власти рассматривали возможность усиления военного давления, а оппозиция Венесуэлы обсуждала с США планы на случай смены власти в стране.

