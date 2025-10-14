Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток под Калининградом напал на первоклассницу с ножом и изнасиловал

Подросток надругался над первоклассницей в Калининградской области. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщило СУ СКР по региону.

Подросток надругался над первоклассницей в Калининградской области. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщило СУ СКР по региону.

10 октября несовершеннолетний преследовал девочку, которая возвращалась домой, и зашел за ней в подъезд. Оказавшись с жертвой наедине, он начал угрожать ей ножом, а потом изнасиловал ее.

— В кратчайшие сроки преступление раскрыто следователями регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками областного УМВД. Личность нападавшего установлена, его задержали и передали в распоряжение следователей, — говорится на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

По предварительным данным, подозреваемым оказался 14-летний местный житель. Пострадавшей оказывается психологическая помощь.

9 октября Лефортовский суд арестовал маньяка, который попытался изнасиловать девушку в столичном лесу. Инцидент произошел в Лефортовском парке — именно туда пострадавшая вышла на пробежку ранним утром 7 октября. Преступник неожиданно набросился на жертву с ножом, но она смогла отбиться от маньяка.