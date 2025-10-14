Подросток под Калининградом напал на первоклассницу с ножом и изнасиловал

Подросток надругался над первоклассницей в Калининградской области. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщило СУ СКР по региону.
10 октября несовершеннолетний преследовал девочку, которая возвращалась домой, и зашел за ней в подъезд. Оказавшись с жертвой наедине, он начал угрожать ей ножом, а потом изнасиловал ее.
— В кратчайшие сроки преступление раскрыто следователями регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками областного УМВД. Личность нападавшего установлена, его задержали и передали в распоряжение следователей, — говорится на сайте ведомства.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».
По предварительным данным, подозреваемым оказался 14-летний местный житель. Пострадавшей оказывается психологическая помощь.
9 октября Лефортовский суд арестовал маньяка, который попытался изнасиловать девушку в столичном лесу. Инцидент произошел в Лефортовском парке — именно туда пострадавшая вышла на пробежку ранним утром 7 октября. Преступник неожиданно набросился на жертву с ножом, но она смогла отбиться от маньяка.