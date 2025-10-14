Ричмонд
Рабочий разбился насмерть при падении со стройки в Останкинском районе Москвы

На строительном объекте в Москве рабочий частной компании сорвался с шестого этажа и погиб. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Источник: Life.ru

Мужчина 1990 года рождения скончался на месте происшествия. Останкинская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств происшествия и проводит процессуальную проверку по данному факту.

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая произошла во время выступления цирка в немецком Баутцене. Несчастный случай забрал жизнь 27-летней гимнастки из Испании Марины Барсело: девушка сорвалась с трапеции и упала с огромной высоты. Среди наблюдавших за роковым представлением зрителей были и дети.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.