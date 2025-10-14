Рабочий разбился насмерть при падении со стройки в Останкинском районе Москвы

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая произошла во время выступления цирка в немецком Баутцене. Несчастный случай забрал жизнь 27-летней гимнастки из Испании Марины Барсело: девушка сорвалась с трапеции и упала с огромной высоты. Среди наблюдавших за роковым представлением зрителей были и дети.