В Москве пьяный иностранец разгромил машину скорой помощи

В Москве иностранец разбил автомобиль скорой помощи. Медики прибыли на вызов на Шипиловскую улицу утром 13 октября. Однако пациент проявил агрессию, оскорбил сотрудников, а затем начал ломать оборудование и выкидывать вещи из салона машины.

Источник: Life.ru

Иностранец разгромил машину скорой в Москве. Видео © Telegram / Ирина Волк.

«Буйного пациента, который по внешним признакам был нетрезв, задержали мои коллеги из ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное города Москвы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иностранца доставили в территориальный отдел для расследования. Он находился в состоянии опьянения. Сейчас проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Также решают вопрос о мерах пресечения для задержанного.

Ранее Life.ru рассказывал, что за первые девять месяцев текущего года в Москве депортировали около 4,5 тысячи иностранных граждан с опасными инфекционными заболеваниями, которые пытались оформить документы для проживания в России. Также выдворили 1,6 тысячи мигрантов с признаками употребления наркотических веществ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

