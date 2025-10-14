Ричмонд
Три железнодорожные цистерны сошли с путей в Коми

Три железнодорожные цистерны сошли с путей в поселке Усогорск в Республике Коми. Об этом 13 октября сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«На путях необщего пользования [акционерного общества] АО “Коми тепловая компания” в поселке Усогорск у трех железнодорожных цистерн произошел сход колесных пар без опрокидывания», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, пострадавших нет.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее, 14 сентября, в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами. Из-за происшествия было отменено движение поездов на двух участках, также задержано 10 пригородных электричек.