Три железнодорожные цистерны сошли с путей в Коми

«На путях необщего пользования [акционерного общества] АО “Коми тепловая компания” в поселке Усогорск у трех железнодорожных цистерн произошел сход колесных пар без опрокидывания», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, пострадавших нет.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее, 14 сентября, в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами. Из-за происшествия было отменено движение поездов на двух участках, также задержано 10 пригородных электричек.