СМИ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево

«Оскароносный актер и его брат Стивен в понедельник попали в аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, врезавшись бампером своего Range Rover в дерево», — говорится в публикации.
На снимках и видеозаписях, попавших в распоряжение портала, братьев Болдуин можно видеть ходящими под дождем вокруг разбитого авто, помявшего бампер и капот при ударе об дерево. Позже, согласно кадрам, Алек и Стивен, дождавшись прибытия полиции, покинули место происшествия на другом гражданском внедорожнике. Отмечается, что неизвестно, кто из братьев находился за рулем на момент ДТП.
В октябре 2021 года на съемках фильма «Раст» ведущий актер и сопродюсер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Присяжные пришли к выводу, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая небрежно обращалась с боеприпасами. В апреле 2024 года она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство.
Фильм вышел в прокат в мае этого года. Как пишет New York Times, кассовые сборы оказались довольно скромными. Создатели фильма утверждают, что их главной целью было представить последнюю работу Хатчинс. Согласно юридическому соглашению, часть доходов от проката достанется ее мужу и сыну.