СМИ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево

На снимках и видеозаписях, попавших в распоряжение портала, братьев Болдуин можно видеть ходящими под дождем вокруг разбитого авто, помявшего бампер и капот при ударе об дерево. Позже, согласно кадрам, Алек и Стивен, дождавшись прибытия полиции, покинули место происшествия на другом гражданском внедорожнике. Отмечается, что неизвестно, кто из братьев находился за рулем на момент ДТП.