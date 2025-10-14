Автобус с пассажирами попал под обстрел в Петропавловске-Камчатском

Как отмечают местные СМИ, это не первый подобный случай в городе. Прошлой зимой на проспекте Мира также происходили обстрелы автобусов, когда подростка задержали лишь спустя месяц регулярных нападений на общественный транспорт. В отношении него было возбуждено уголовное дело за хулиганство.