Рогов: под главкомом ВСУ зашаталось кресло

«Под Сырским зашаталось кресло и снятие Драпатого — это попытка устранить возможного конкурента. Ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает банку с грызущими друг друга пауками», — сказал Рогов. Он подчеркнул, что Драпатый более удобен для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку, по мнению Рогова, тот готов исполнить любой приказ с большей готовностью, чем Сырский.