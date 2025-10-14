Печально известный актер Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево

Американский актер Алек Болдуин вместе с братом Стивеном попали в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с деревом, сообщает портал TMZ.
По информации издания, инцидент произошел в понедельник в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк: Range Rover братьев наехал бампером на дерево.
На опубликованных порталом фото и видео видно, как Болдуины под дождем осматривают поврежденный автомобиль — у машины помяты капот и бампер. Позже, дождавшись полицию, Алек и Стивен покинули место аварии на другом гражданском внедорожнике. Кто из них был за рулем в момент столкновения, неизвестно.
Ранее, в октябре 2021 года, на съемках фильма «Раст» Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. По решению суда причиной трагедии стала неосторожность ассистента Гутьеррес-Рид, которая была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство в апреле 2024 года. Фильм вышел в прокат в мае 2025-го, однако кассовые сборы оказались скромными. Создатели проекта заявляют, что главной целью было почтить память Хатчинс, а часть доходов по юридическому соглашению передана ее семье.