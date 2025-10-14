Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Печально известный актер Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево

Американский актер Алек Болдуин вместе с братом Стивеном попали в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с деревом, сообщает портал TMZ.

Американский актер Алек Болдуин вместе с братом Стивеном попали в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с деревом, сообщает портал TMZ.

По информации издания, инцидент произошел в понедельник в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк: Range Rover братьев наехал бампером на дерево.

На опубликованных порталом фото и видео видно, как Болдуины под дождем осматривают поврежденный автомобиль — у машины помяты капот и бампер. Позже, дождавшись полицию, Алек и Стивен покинули место аварии на другом гражданском внедорожнике. Кто из них был за рулем в момент столкновения, неизвестно.

Ранее, в октябре 2021 года, на съемках фильма «Раст» Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. По решению суда причиной трагедии стала неосторожность ассистента Гутьеррес-Рид, которая была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство в апреле 2024 года. Фильм вышел в прокат в мае 2025-го, однако кассовые сборы оказались скромными. Создатели проекта заявляют, что главной целью было почтить память Хатчинс, а часть доходов по юридическому соглашению передана ее семье.