Печально известный актер Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево

Ранее, в октябре 2021 года, на съемках фильма «Раст» Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. По решению суда причиной трагедии стала неосторожность ассистента Гутьеррес-Рид, которая была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство в апреле 2024 года. Фильм вышел в прокат в мае 2025-го, однако кассовые сборы оказались скромными. Создатели проекта заявляют, что главной целью было почтить память Хатчинс, а часть доходов по юридическому соглашению передана ее семье.