Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков магнитудой до 5,5 за сутки

В течение суток у берегов Камчатки произошли 11 афтершоков магнитудой до 5,5. В некоторых населенных пунктах люди ощутили один из подземных толчков, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

«За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок», — сообщили в управлении.

На полуострове продолжают контролировать вулканическую активность, которая усилилась после сильного землетрясения 30 июля. Учёные фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

За сутки до этого у берегов полуострова зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. Один из этих толчков почувствовали жители населённых пунктов.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше