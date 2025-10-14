Российские штурмовики использовали дымовые шашки.
Российские штурмовики без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ, захватили разведданные и обеспечили полное освобождение одного из населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка», — говорится в официальном сообщении.
По данным ведомства, операция прошла на окраине поселка, где российская группа обнаружила временную базу украинских военных. В момент прибытия штурмовиков военные ВСУ спешно грузили коробки с документацией в легковой автомобиль.
После изучения изъятых документов и допроса пленных командование получило новые сведения о расположении вооруженных формирований противника. На основе этих данных было принято решение о нанесении ракетных ударов по выявленным позициям ВСУ. Как подчеркнули в Минобороны, проведение операции и последующие точные удары по объектам противника позволили полностью освободить один из населенных пунктов региона.
Ранее российские штурмовики уже проводили операции в тылу противника, в том числе с применением холодного оружия для бесшумного устранения украинских военных, что позволяло обеспечивать продвижение подразделений и выполнение боевых задач. Так военнослужащие России, входящие в состав группировки «Восток», провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Нововасилевское, расположенного в Запорожской области. В ходе боевых действий был зафиксирован серьезный отпор со стороны британских наемников; на месте были обнаружены их документы и элементы обмундирования, а также перехвачена радиостанция, принадлежащая противнику, пишет «Царьград».