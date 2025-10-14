Ранее российские штурмовики уже проводили операции в тылу противника, в том числе с применением холодного оружия для бесшумного устранения украинских военных, что позволяло обеспечивать продвижение подразделений и выполнение боевых задач. Так военнослужащие России, входящие в состав группировки «Восток», провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Нововасилевское, расположенного в Запорожской области. В ходе боевых действий был зафиксирован серьезный отпор со стороны британских наемников; на месте были обнаружены их документы и элементы обмундирования, а также перехвачена радиостанция, принадлежащая противнику, пишет «Царьград».