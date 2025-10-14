Ричмонд
Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода ночью 14 октября.

Источник: Комсомольская правда

Представитель Росавиации проинформировал о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода — Стригино.

Информация об изменении в организации работы нижегородского аэропорта появилась около 02:11 по мск 14 октября.

По уточнениям Росавиации, ограничения были введены ради обеспечения безопасности авиационных операций.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации в Telegtam-канале.

Накануне четыре российских аэропорта приостановили работу по той же причине.