Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Представитель Росавиации проинформировал о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода — Стригино.
Информация об изменении в организации работы нижегородского аэропорта появилась около 02:11 по мск 14 октября.
По уточнениям Росавиации, ограничения были введены ради обеспечения безопасности авиационных операций.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации в Telegtam-канале.
Накануне четыре российских аэропорта приостановили работу по той же причине.