В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.