TMZ: Актёр Алек Болдуин с братом попали в аварию

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в аварию, их машина марки Range Rover врезалась в дерево. Правда, скорость авто не уточняется. Об этом сообщает портал TMZ.
«Оскароносный актер и его брат Стивен в понедельник попали в аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, врезавшись бампером своего Range Rover в дерево», — передает издание.
На опубликованных порталом фото и видео братья Болдуины находились рядом с поврежденным автомобилем, осматривая помятые бампер и капот. После приезда полиции они покинули место аварии на другом внедорожнике. Неизвестно, кто из них был за рулем во время ДТП.
Напомним, что на съемках фильма «Раст» в октябре 2021 года Болдуин случайно смертельно ранил оператора Галину Хатчинс.
Ранее в ДТП попал народный артист РФ и ведущий Игорь Верник. Тогда спектакль «Торговцы резиной» с его участием был перенесен в связи с ЧП.