TMZ: Актёр Алек Болдуин с братом попали в аварию

На опубликованных порталом фото и видео братья Болдуины находились рядом с поврежденным автомобилем, осматривая помятые бампер и капот. После приезда полиции они покинули место аварии на другом внедорожнике. Неизвестно, кто из них был за рулем во время ДТП.