Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире

По данным Spiegel, клубень аморфофаллуса титанического был выкопан из горшка в одном из павильонов сада. Сотрудники обнаружили пропажу в ходе ежедневного обхода. Цветок известен своим редким цветением и сильным запахом, напоминающим разлагающееся мясо. Обычно о появлении бутона заранее предупреждают жителей, чтобы все желающие могли увидеть уникальное явление. В администрации сада подчеркивают, что подобные растения выращивают годами, а утрата «Давида» может негативно сказаться на научной и просветительской работе учреждения.