Журналист Сортор: Трамп напугал Макрона на саммите в Египте

Президент Франции Эммануэль Макрон выглядел напуганным во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на открытии саммита по Газе в Египте. Об этом сообщил американский журналист Ник Сортор в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, эпизод произошел во время совместного фотографирования, когда Трамп крепко сжал руку французского лидера и долго не отпускал ее.