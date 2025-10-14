Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту более семи километров

Пепловый выброс на высоту до 7,2 км зарегистрирован на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.
«Вулканическое облако поднялось на 7,2 км, а шлейф пепла вытянулся на 57 км от вулкана», — рассказали специалисты.
В пресс-службе добавили, что Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. Парогазовая активность вулкана с примесью пепла продолжается. Текущая активность может создать угрозу для низколетящих самолётов, а также существует вероятность выброса пепла на высоту до 10 км.
Известно, что после мощного землетрясения на Камчатке проснулись вулканы. Они почти ежедневно проявляют активность. Так, 8 августа вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту восемь километров. Зафиксировано, что фрагменты, вылетающие из вулкана, преодолевают расстояние в 500 метров.