Евросоюз хочет профинансировать Украину за счет российских активов

Ситуация с ресурсами ЕС для поддержки Киева становится критической.
Европейский союз рассматривает использование замороженных российских активов как единственную возможность обеспечить стабильное финансирование Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в европейских структурах.
«Европейский союз все больше убеждается в том, что использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка является единственным реальным шансом поставить финансирование Украины на устойчивую основу, поскольку другие источники финансирования иссякают», — говорится в публикации.
Вопрос о политическом соглашении по этому поводу планируется обсудить на встрече лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Идею поддерживают Канада и Великобритания. Сообщается, что ощущение безотлагательности связано с позицией США, которые объявили о прекращении финансирования поставок вооружения Украине, из-за чего основное бремя поддержки ложится на Европу.