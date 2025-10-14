Евросоюз хочет профинансировать Украину за счет российских активов

Вопрос о политическом соглашении по этому поводу планируется обсудить на встрече лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Идею поддерживают Канада и Великобритания. Сообщается, что ощущение безотлагательности связано с позицией США, которые объявили о прекращении финансирования поставок вооружения Украине, из-за чего основное бремя поддержки ложится на Европу.