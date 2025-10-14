Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета SpaceX запустила Starship в 11-й испытательный полет

Ракета Starship американской компании SpaceX совершила 11-й испытательный запуск с космодрома в штате Техас. Старт состоялся около 2:25 по московскому времени. Об этом свидетельствует трансляция на официальной странице SpaceX в соцсети X.

В США запустили ракету в испытательный полет.

Ракета Starship американской компании SpaceX совершила 11-й испытательный запуск с космодрома в штате Техас. Старт состоялся около 2:25 по московскому времени. Об этом свидетельствует трансляция на официальной странице SpaceX в соцсети X.

«Основной целью испытательного полета стала проверка работоспособности теплового щита корабля, а также отработка маневров, необходимых для возвращения разгонного блока на стартовую площадку. В ходе миссии специалисты уделяют особое внимание надежности систем термозащиты и управлению возвращением первой ступени», — говорится в сообщении компании.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила об успешном завершении наземных огневых испытаний первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Это событие открывает путь к началу летно-конструкторских испытаний.