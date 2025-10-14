Житель Хабаровского края пытался забрать письмо и остался без 5 млн рублей

Житель Чегдомына лишился более 5 миллионов рублей после звонка о «заказном письме». Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
По данным полиции, 50-летнему мужчине позвонил неизвестный и попросил продиктовать код из СМС якобы для получения письма. Поскольку заявитель действительно ожидал посылку, он сообщил звонившему комбинацию цифр, не заподозрив подвоха.
После этого потерпевшему позвонил человек, который назвал себя сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что личный кабинет чегдомынца на портале госуслуг был взломан. Ещё спустя время на связь вышла незнакомка, представившаяся работником службы финансового контроля, — под предлогом защиты средств она убедила мужчину перевести деньги на «безопасный» счёт.
В итоге потерпевший перечислил мошенникам 5 миллионов 270 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.