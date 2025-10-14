Президент Венесуэлы обозвал Нобелевского лауреата «демонической ведьмой»

Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира 2025 года за вклад в продвижение демократии и борьбу с диктатурой в Венесуэле, что вызвало критику как со стороны действующего президента Николаса Мадуро, так и представителей других стран. Критики Мачадо обвиняют ее в связях с Вашингтоном и поддержке внешнего давления на власть Венесуэлы.