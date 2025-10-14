В суде допросят таксиста, купившего бензин террористам из «Крокуса»

Во 2-м Западном окружном военном суде в ближайшее время в качестве свидетеля допросят таксиста, который, согласно материалам дела, купил бензин по просьбе исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил один из участников судебного процесса. По данным собеседника, речь идет о водителе такси, который отвозил предполагаемых террористов на заправку и выполнял их поручение по приобретению топлива.