Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суде допросят таксиста, купившего бензин террористам из «Крокуса»

Во 2-м Западном окружном военном суде в ближайшее время в качестве свидетеля допросят таксиста, который, согласно материалам дела, купил бензин по просьбе исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил один из участников судебного процесса. По данным собеседника, речь идет о водителе такси, который отвозил предполагаемых террористов на заправку и выполнял их поручение по приобретению топлива.

Таксиста допросят в суде в качестве свидетеля.

Во 2-м Западном окружном военном суде в ближайшее время в качестве свидетеля допросят таксиста, который, согласно материалам дела, купил бензин по просьбе исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил один из участников судебного процесса. По данным собеседника, речь идет о водителе такси, который отвозил предполагаемых террористов на заправку и выполнял их поручение по приобретению топлива.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРодственники жертв теракта в «Крокусе» избегают заседаний суда.

«В качестве свидетеля указан таксист, который по заказу привез исполнителей теракта в “Крокусе” на заправку, наполнил по их просьбе бензином пятилитровую тару», — рассказал участник процесса РИА Новости. Он уточнил, что водитель действовал по указанию клиентов и не был осведомлен о целях их поездки и последующих действий.

В суде продолжается рассмотрение дела, связанного с нападением на «Крокус сити холл», в результате которого в марте 2024 года произошел теракт с большим числом пострадавших и погибших. Обвинение в настоящее время занимается детальным установлением обстоятельств произошедшего, а также анализом мотивов всех фигурантов дела. Процесс начался в августе 2025 года. Второй Западный окружной военный суд завершил допросы и оглашение показаний потерпевших.