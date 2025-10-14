В суде допросят таксиста, купившего бензин террористам из «Крокуса»

Таксиста допросят в суде в качестве свидетеля.
Во 2-м Западном окружном военном суде в ближайшее время в качестве свидетеля допросят таксиста, который, согласно материалам дела, купил бензин по просьбе исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил один из участников судебного процесса. По данным собеседника, речь идет о водителе такси, который отвозил предполагаемых террористов на заправку и выполнял их поручение по приобретению топлива.
«В качестве свидетеля указан таксист, который по заказу привез исполнителей теракта в “Крокусе” на заправку, наполнил по их просьбе бензином пятилитровую тару», — рассказал участник процесса РИА Новости. Он уточнил, что водитель действовал по указанию клиентов и не был осведомлен о целях их поездки и последующих действий.
В суде продолжается рассмотрение дела, связанного с нападением на «Крокус сити холл», в результате которого в марте 2024 года произошел теракт с большим числом пострадавших и погибших. Обвинение в настоящее время занимается детальным установлением обстоятельств произошедшего, а также анализом мотивов всех фигурантов дела. Процесс начался в августе 2025 года. Второй Западный окружной военный суд завершил допросы и оглашение показаний потерпевших.