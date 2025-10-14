Трамп: Эрдоган способен помочь решить конфликт на Украине

Трамп считает, что Эрдогана уважают в России.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в способности турецкого лидера Тайипа Эрдогана оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. Об этом американский глава заявил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
«Эрдоган может», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о потенциальной роли Эрдогана в мирном процессе. По словам президента США, турецкий лидер пользуется уважением в России.
Американский лидер добавил, что президента Турции уважает президент России Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что не может утверждать об аналогичном отношении к Эрдогану со стороны Украины.
С начала конфликта на Украине Турция неоднократно выступала посредником в мирных переговорах, предоставляя площадку для встреч между представителями Москвы и Киева, а также ведя консультации с США и другими странами. В сентябре 2025 года на саммите ШОС Эрдоган и Путин подтвердили особую роль Анкары в урегулировании ситуации. Турецкая сторона также обсуждает с США и Украиной возможные форматы будущих соглашений и международных гарантий.