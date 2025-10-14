Трамп: Эрдоган способен помочь решить конфликт на Украине

С начала конфликта на Украине Турция неоднократно выступала посредником в мирных переговорах, предоставляя площадку для встреч между представителями Москвы и Киева, а также ведя консультации с США и другими странами. В сентябре 2025 года на саммите ШОС Эрдоган и Путин подтвердили особую роль Анкары в урегулировании ситуации. Турецкая сторона также обсуждает с США и Украиной возможные форматы будущих соглашений и международных гарантий.