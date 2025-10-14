Полиция Камчатки проводит проверку по факту повреждения автобуса

Полицейские ищут виновных в повреждении пассажирского автобуса.
Полиция Петропавловска-Камчатского проводит проверку по факту повреждения автобуса на улице Звездной. Неизвестные разбили стекло в транспортном средстве вечером 13 октября, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
«Полиция проводит проверку по факту повреждения пассажирского автобуса. Вечером 13 октября 2025 года в дежурную часть поступило заявление от водителя автобуса маршрута № 7 о том, что в районе остановки на улице Звездной неизвестные лица повредили стекло транспортного средства», — сказано в telegram-канале ведомства.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели автобус, зафиксировали повреждения с помощью фотографирования и опросили водителя, а также возможных свидетелей инцидента.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности лиц, причастных к правонарушению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
