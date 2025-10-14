Ричмонд
Полиция Камчатки проводит проверку по факту повреждения автобуса

Полиция Петропавловска-Камчатского проводит проверку по факту повреждения автобуса на улице Звездной. Неизвестные разбили стекло в транспортном средстве вечером 13 октября, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские ищут виновных в повреждении пассажирского автобуса.

«Полиция проводит проверку по факту повреждения пассажирского автобуса. Вечером 13 октября 2025 года в дежурную часть поступило заявление от водителя автобуса маршрута № 7 о том, что в районе остановки на улице Звездной неизвестные лица повредили стекло транспортного средства», — сказано в telegram-канале ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели автобус, зафиксировали повреждения с помощью фотографирования и опросили водителя, а также возможных свидетелей инцидента.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности лиц, причастных к правонарушению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Петропавловске-Камчатском в микрорайоне «Горизонт» маршрутный автобус № 7 обстрелян, предположительно, из пневматического оружия. В транспортное средство попали несколько пуль, разбиты два стекла.

