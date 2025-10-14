Полиция Камчатки проводит проверку по факту повреждения автобуса

«Полиция проводит проверку по факту повреждения пассажирского автобуса. Вечером 13 октября 2025 года в дежурную часть поступило заявление от водителя автобуса маршрута № 7 о том, что в районе остановки на улице Звездной неизвестные лица повредили стекло транспортного средства», — сказано в telegram-канале ведомства.