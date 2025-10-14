Микроавтобус маркетплейса и фура столкнулись в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, который развозит товары одного из маркетплейсов. В результате столкновения передняя часть фургона залетела под большегруз. Всё случилось вечером 13 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Водители фургона и фуры столкнулись лоб в лоб напротив дома № 74 на улице Сибиряков-Гвардейцев, — уточнил автор поста.
По словам очевидца, одному из водителей потребовалась помощь медиков. На месте работал автомобиль реанимации.