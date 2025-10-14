Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микроавтобус маркетплейса и фура столкнулись в Новосибирске

По словам очевидца, одному из водителей потребовалась помощь медиков.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, который развозит товары одного из маркетплейсов. В результате столкновения передняя часть фургона залетела под большегруз. Всё случилось вечером 13 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Водители фургона и фуры столкнулись лоб в лоб напротив дома № 74 на улице Сибиряков-Гвардейцев, — уточнил автор поста.

По словам очевидца, одному из водителей потребовалась помощь медиков. На месте работал автомобиль реанимации.